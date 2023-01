Cerimónias de entrega de medalhas nas Supertaças espanholas geram críticas

Rui Almeida Santos Hoje às 15:19 Facebook

A Associação de Futebolistas Espanhóis denuncia uma "clara discriminação" na forma como a Federação espanhola de futebol organizou a cerimónia de entrega de medalhas na final da Supertaça feminina, em comparação com a masculina.

A cerimónia de entrega de medalhas da Supertaça espanhola de futebol feminino originou um coro de críticas. Ao contrário do que aconteceu na prova masculina, cuja final four se disputou na Arábia Saudita, os galardões foram recolhidos, em mão, pelas jogadoras do Barcelona, que conquistou a prova após vencer a Real Sociedad, por 3-0, na final.

Apesar de ter assistido ao encontro na tribuna do Estádio Romano José Fouto, em Mérida, Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola de futebol (RFEF), não baixou ao relvado para a entrega das medalhas, ao contrário do que fez na prova masculina.

Em comunicado, a RFEF alude aos constrangimentos infraestruturais do recinto que recebeu a Supertaça feminina e explica que "a cerimónia foi igual à que aconteceu na última edição" da prova, com a Taça a ser entregue "à capitã da equipa campeã" e "as medalhas à equipa vencedora no relvado ou no balneário".

No entanto, para a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE), as jogadoras de Barcelona e Real Sociedad foram "menosprezadas, entre outras coisas, no momento de recolher as medalhas de campeã e vice-campeã".

"Dias antes, na Arábia Saudita, os jogadores foram devidamente reconhecidos pela participação na final da Supertaça (masculina), com o presidente da RFEF a entregar as medalhas no relvado. Em Mérida, as jogadoras de Barcelona e Real Sociedad não receberam o mesmo tratamento, sendo vítimas de clara discriminação, um episódio lamentável que não se pode repetir", refere a AFE, em comunicado.

"Discriminação que também foi evidente em outros aspetos da final, como o facto de o VAR ter sido implementado na Supertaça masculina, algo que não aconteceu na feminina", acrescenta o organismo, para quem "a igualdade, no século XXI, é uma questão vital para se criar uma sociedade mais justa".

"No caso da Supertaça espanhola, os meios devem ser exatamente os mesmos na hora de organizar a prova masculina e feminina", vinca a AFE, esperando que "o Ministério da Cultura e Desporto e o Conselho Superior do Desporto não ignorem este tipo de situações, quando a nova Lei do Desporto contempla aspetos essenciais para promover a igualdade entre homens e mulheres".