Cerny vence etapa, Kelderman lidera geral e João Almeida continua em quinto

O ciclista checo Josef Cerny (CCC) ganhou, esta sexta-feira, isolado a 19.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, encurtada a pedido dos ciclistas, com o holandês Wilco Kelderman a segurar a liderança da geral individual.

Cerny, de 27 anos, cumpriu os 124 quilómetros de um dia que seria de 258, entre Abbiategrasso e Asti, em 2:30.40 horas, depois de integrar a fuga e chegar isolado, 18 segundos à frente do belga Victor Campenaerts (NTT), segundo, e 26 para o italiano Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), terceiro.

Na geral, não surgiram alterações nos primeiros lugares, com o pelotão a chegar a 11.43 minutos de Cerny, com a geral a continuar a ser liderada por Kelderman, que na quinta-feira ganhou a camisola rosa a João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que foi 18.º do dia e continua em quinto a 2.16 minutos.

Por seu lado, Rúben Guerreito (EF Pro Cycling) também chegou integrado no pelotão, cortando a meta na 82.ª posição, com o mesmo tempo que João Almeida.

O australiano Jai Hindley, colega de equipa do "maglia rosa", segue em segundo, a 12 segundos, com o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS) em terceiro, a 15.

No sábado, corre-se a última etapa em pelotão do Giro, com um dia de alta montanha entre Alba e Sestriere, em 190 quilómetros, com uma subida tripla a Sestriere como principais testes antes do contrarrelógio individual de domingo, em Milão, como 21.ª e última etapa.