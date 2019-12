César Fonte reforça a EFAPEL

Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais um reforço de peso para fechar a equipa de ciclismo da EFAPEL para 2020. César Fonte, de 33 anos, deixa a W52 - F. C. Porto para regressar ao conjunto de Ovar. É a sétima cara nova garantida, num grupo de 12 ciclistas, para a próxima época, durante a qual a EFAPEL tentará combater os últimos anos de domínio da W52 - F. C. Porto.

"Estou muito feliz por regressar à EFAPEL, equipa onde tenho boas e felizes lembranças do passado. Para 2020 espero corresponder à confiança que depositam em mim e vou dar o meu maior contributo a esta formação que agora me acolhe. Estou certo que estou numa equipa forte, competitiva, estruturada e tudo farei para que 2020 seja um ano feliz", disse César Fonte, de 33 anos (completa 34 no próximo dia 10).

César Fonte correu pela equipa sedeada em Ovar durante quatro temporadas, entre 2010 e 2013, tendo no seu palmarés enquanto corredor da EFAPEL a vitória no Grande Prémio Jornal de Notícias de 2013, ano em que esta prova histórica voltou a fazer parte do calendário velocipédico nacional, após vários anos de interregno.

Além de César Fonte, a EFAPEL já tinha garantido outros seis reforços, a saber: os portugueses António Carvalho (ex-W52-F. C. Porto), Tiago Machado (ex-Sporting-Tavira), Luís Mendonça (ex-RP-Boavista) e Tiago Antunes (ex-SEG racing Academy), o espanhol Gerard Armillas (ex-Compak) e o colombiano Nicolás Saenz (ex-Team AV Villas).

Da equipa de 2019, transitaram quatro corredores portugueses - Jóni Brandão, que continua a ser o chefe de fila, Sérgio Paulinho, Pedro Paulinho e Rafael Silva -, tendo sido ainda promovido Diogo Almeida (Sub-23), o primeiro corredor da escola de ciclismo da EFAPEL a chegar à equipa principal.