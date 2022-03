César Peixoto conquista continuidade em Paços de Ferreira

Vasco Samouco Hoje às 20:04 Facebook

Clube anunciou a renovação do contrato do treinador que chegou à Mata Real em dezembro último para substituir Jorge Simão.

César Peixoto convenceu e acertou a continuidade na Capital do Móvel, faltando apenas definir a duração do novo contrato. A confirmação surgiu este domingo, depois do triunfo do Paços de Ferreira sobre o Moreirense (2-1).

"Não gostamos de tabus e por isso chegou a altura de vos comunicar o que entre mim estava acertado há algumas semanas, que é a renovação do César Peixoto, reconhecendo publicamente a qualidade humana desta equipa técnica, que nos veio acrescentar valor", explicou Paulo Meneses, presidente do clube pacense, acrescentando que "não estão definidos valores ou a duração (do contrato), porque no dia em que o mister não se sentir feliz em Paços e quiser ir embora, será feita a sua vontade".

Ao lado do presidente, na sala de imprensa, César Peixoto mostrou-se "feliz". "Sinto-me bem nesta estrutura pequena, mas muito bem organizada. Enquanto cá estiver, vou dar sempre o meu melhor para conseguir os melhores resultados", disse.

César Peixoto chegou ao Paços de Ferreira em dezembro, para suceder a Jorge Simão no cargo. Em 13 jogos, todos no campeonato, conduziu os pacenses a seis vitórias, às quais se juntam quatro empates e três derrotas.