César Peixoto convoca Gaitán para a visita a Braga

JN Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Reforço de inverno da equipa pacense já entra nas contas do treinador.

O Paços de Ferreira desloca-se, no sábado, a Braga, à procura de pontos que lhe permitam fugir da zona perigosa da tabela, e com Nico Gaitán na lista dos convocados. O técnico César Peixoto confirmou que o internacional argentino, contratado em janeiro pelo clube da Mata Real, já será opção, embora não deva ser titular.

"O Nico [Gaitán] está a treinar a 100% com a equipa, mas ainda devemos ter os cuidados necessários. Será um jogador importante pela qualidade que tem no último passe e na zona de decisão. Sabe gerir o ritmo do jogo e faz bem a gestão com bola. Estão todos convocados, pelo que o Nico também vai a Braga", revelou o treinador dos "castores".

Sobre o adversário e eventuais reflexos negativos da saída de Galeno no mercado de janeiro, Peixoto referiu: "O Braga vale pelo seu todo. Tem o Moura naquela posição, mas depois tem o Ricardo Horta, o Medeiros, o Vitinha num grande momento, o Al Musrati que dispensa apresentações. O Galeno era importante, mas a equipa tem muitos para o substituir e continuar a ter qualidade. Não altera nada. Nós temos de aproveitar os espaços que possamos explorar", referiu.