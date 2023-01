César Peixoto de volta ao Paços de Ferreira: "Vai ser até ao último jogo"

JN Hoje às 13:48 Facebook

Quase três meses depois de ter sido demitido do comando técnico do Paços de Ferreira, César Peixoto está de volta ao comando dos "Castores", substituindo no cargo o seu sucessor, José Mota.

César Peixoto percebe que este "é um momento diferente no futebol português", mas garante regressar "de cabeça levantada".

"Sou apaixonado pelo que faço. Venho convicto de que posso dar a volta, mas sei que vai ser difícil. Não sou burro nem estúpido para acreditar que vai ser fácil. Vai ser até ao último jogo", anteviu o treinador, durante a apresentação.

Ao seu lado, Paulo Meneses, presidente do clube pacense, admitiu ter convidado um técnico antes de se decidir por fazer regressar o timoneiro que tinha iniciado a temporada.

"Disse-o ao César Peixoto. Também quero dizer que se passou a imagem de que houve um pedido dos jogadores para o regresso (de César Peixoto), mas eu não permitiria que o treinador fosse escolhido dessa forma. Até porque, se fosse pela vontade dos jogadores, César Peixoto não teria saído do clube", explicou.

A receção ao Desportivo de Chaves, no dia 8 de janeiro, marca o regresso de César Peixoto ao banco do Paços de Ferreira, que segue na última posição da Liga, com apenas dois pontos somados em 14 jornadas.