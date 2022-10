César Peixoto despedido do comando técnico do Paços de Ferreira

JN Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador foi, este domingo, despedido do comando técnico do Paços de Ferreira depois dos castores terem sido eliminados da Taça de Portugal, diante do Vitória de Setúbal.

César Peixoto já não é treinador do Paços de Ferreira. O treinador não resistiu aos maus resultados - a equipa dos castores ainda não somou qualquer triunfo esta época e foi eliminada da Taça de Portugal este domingo - e foi, sabe o JN, despedido do comando técnico da equipa da Liga.

PUB

Já na conferência de imprensa após o desaire diante do Vitória de Setúbal, o treinador assumiu que o jogo deste domingo poderia ser o último. "É possível que tenha feito o último jogo no comando do Paços de Ferreira, vamos ver. O meu lugar de treinador está sempre à disposição. Não tendo ganho, tenho que ser a solução e não o problema", afirmou.

O novo técnico dos castores será conhecido nas próximas horas.