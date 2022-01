César Peixoto: "Jogar com menos um condiciona-nos completamente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Paços de Ferreira admitiu que o Benfica entrou melhor no jogo mas destacou a atitude dos pacenses, que jogaram com menos um jogador toda a segunda parte.

"Na primeira parte, o Benfica entrou forte. Sabíamos que ia acontecer, mas a equipa esteve sempre organizada. Houve uma situação ou outra do Benfica e nós, com bola, poderíamos ter feito mais, nas duas ou três vezes em que chegámos lá na frente. Na segunda parte, jogar com menos um condiciona-nos completamente. Houve um domínio total do Benfica, mas a equipa esteve sempre bem organizada. Caímos de pé. Tenho muito orgulho nos meus jogadores, na forma como abordaram o jogo. Depois, com o golo do Grimaldo, o jogo acaba por ficar selado", começou por dizer César Peixoto, garantindo que a equipa ainda vai crescer.

"A equipa sempre bem organizada, com caráter, alma, muito unidos. É o caminho que eu quero e é assim que a equipa vai continuar. Vamos crescendo enquanto ideia de jogo, o ser à minha imagem. A equipa mostrou que não abdica das ideias. Queríamos ter mais bola, ser mais protagonistas. Aos poucos vamos conseguir", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este domingo, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo da 17.ª jornada da Liga. João Mário e Grimaldo marcaram os golos. Com esta vitória, a equipa encarnada, terceira classificada, passa a somar 40 pontos e está a quatro do Sporting e a sete do líder F. C. Porto. Já o Paços de Ferreira mantém-se no 11.º posto, com 17 pontos.