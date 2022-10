César Peixoto no adeus: "Fiz tudo para que o Paços de Ferreira fosse maior"

JN Hoje às 15:03 Facebook

Oito meses depois de ter chegado à Capital do Móvel, César Peixoto deixa o Paços de Ferreira "orgulhoso pelo trabalho realizado".

Poucas horas após ter sido conhecida decisão da Direção dos "castores" em prescindir dos seus serviços, César Peixoto diz sair "com a consciência de que fiz tudo para que o Paços de Ferreira fosse maior e melhor todos os dias, mesmo perante diversas adversidades".

"Foram meses de muito trabalho e muita dedicação a um emblema que estará para sempre comigo. Um enorme obrigado aos adeptos, que tão bem representam a Alma Pacense, e aos atletas e staff com quem tive o privilégio de compartilhar este símbolo ao peito. Sinto-me orgulhoso pelo trabalho realizado. Juntos, saltámos obstáculos, alcançámos a permanência e tivemos momentos muito felizes", acrescentou o técnico, nas redes sociais.

No domingo, o Paços de Ferreira foi afastado da Taça e Portugal pelo Vitória de Setúbal, da Liga 3. No campeonato, os "castores" seguem na penúltima posição, com apenas dois pontos somados nas nove jornadas disputadas.

César Peixoto foi apresentado como treinador do Paços em dezembro do ano passado, tendo renovado pelo clube pacense após ter garantido a manutenção na última edição da Liga.