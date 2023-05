César Peixoto: "Pelos jornais já estou despedido, mas tem de perguntar ao presidente"

Na antevisão ao duelo entre Paços de Ferreira e Braga (amanhã, às 20.30 horas), para a última jornada da Liga, o treinador pacense abordou o futuro e afirmou que pretende deixar uma boa imagem final.

As últimas notícias dão conta do despedimento de César Peixoto, que até já terá o sucessor designado, mas o técnico remete explicações sobre o tema para o presidente do clube. "Pelos jornais já estou despedido, mas isso terá de ser perguntado ao presidente. Vou a Braga para cair de pé, depois, logo vamos ver", afirmou.

César Peixoto, que tem mais um ano de contrato com o emblema do Norte, explicou que a preparação da próxima época estava dependente do futuro do Paços na Liga, mas deixou clara a vontade de trabalhar para devolver o Paços de Ferreira ao mais alto patamar do futebol nacional.

"Ainda temos mais um jogo e depois há tempo para preparar as coisas. Quero muito deixar uma boa imagem. Ficar em penúltimo não é o mesmo que ficar em último. Há tempo para conversar, perceber o que é melhor para o clube, mas estou cá para trabalhar", concluiu.