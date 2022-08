César Peixoto: "Penálti sobre Bah parece-me muito duvidoso"

No rescaldo da derrota diante do Benfica, César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, destacou a exibição dos castores, considerando que "assustaram" o clube encarnado.

"O penálti sobre o Bah é muito duvidoso, mas pronto, foi assinalado. Era importante irmos para o intervalo empatados. Podíamos fazer outro jogo, mas estamos de parabéns, assustámos o Benfica no fim e podíamos ter empatado", começou por dizer César Peixoto, vincando que o Paços de Ferreira foi uma verdadeira equipa.

"Não sou árbitro, sou treinador. Parece-me muito duvidoso, se é ou não é. Não sou a melhor pessoa tecnicamente para avaliar. Mas fizemos um grande jogo e isso é que é importante. Hoje fomos uma equipa na verdadeira aceção da palavra. Se é ou não penálti, isso tem de ser um agente competente para comentar isso", concluiu.

O Benfica venceu (3-2), esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo em atraso da terceira jornada da Liga. Koffi, com um bis, David Neres, João Mário e Gonçalo Ramos marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube da Luz subiu ao primeiro lugar da Liga, com 12 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, segundo, e mais três face a F. C. Porto e Portimonense, terceiro e quarto, respetivamente, enquanto o Paços de Ferreira continua sem pontuar e segue na 17.ª e penúltima posição.