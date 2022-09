César Peixoto: "Pode ser o ponto de viragem"

Após a conquista do primeiro ponto na Liga 2022/23, com o empate no terreno do Santa Clara (1-1), o treinador do Paços de Ferreira ficou com a sensação de que a equipa merecia mais e acredita que pode ser um "ponto de viragem" para o resto do campeonato.

"Pode ser o ponto de viragem desta equipa. Levamos mais do que um ponto, levamos uma equipa. Era importante estancar a série de jogos negativos, não estávamos a conseguir pontuar. Levamos um ponto, mas queríamos e merecíamos os três pontos. Desta vez, fomos uma equipa do primeiro ao último minuto, jogando e lutando conforme os momentos do jogo pediam. Em termos de grupo e espírito de equipa foi um passo em frente", disse César Peixoto.

Já a pensar no próximo jogo, com o Arouca, o técnico acredita que pode conseguir um resultado ainda melhor. "É sempre importante trabalhar com vitórias ou pontos, creio que poderemos ter conseguido o desbloqueio que estava a faltar e acredito que seremos cada vez mais competitivos e tentaremos no próximo jogo em casa conseguir a primeira vitória", concluiu.