César Peixoto promete "equipa competitiva" na apresentação

JN/Agências Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Na primeira conferência de imprensa como treinador principal do Paços de Ferreira, César Peixoto prometeu "uma equipa competitiva" e realçou o crescimento dos pacenses, nos últimos anos

"Acreditamos muito no nosso trabalho, na qualidade do plantel e prometemos muito trabalho e empenho. Fiz um estudo detalhado individual e coletivo da equipa. Queremos uma equipa competitiva, a lutar pelos três pontos onde for", disse César Peixoto, honrado pelo convite do Paços, "se calhar, em Portugal, o clube que mais cresceu nos últimos anos".

A nova equipa técnica, será composta por Ivo Campos, Rodrigo Fernandes e o 'repetente' Peçanha. O jovem treinador, de 41 anos, falou da necessidade de "ser cirúrgico e ponderado na forma de mexer na equipa", lembrando que orientou apenas dois treinos e já vai a jogo, em Tondela, amanhã. Peixoto revelou ainda que a parte "tática e mental" foram as prioridades para os primeiros dias de trabalho.

"Vamos encontrar um Tondela muito bem organizado, uma equipa que tem feito um campeonato estável. Vamos identificar os pontos fortes e trabalhar os pontos fracos do Tondela, montando uma equipa competitiva", revelou o treinador, que salientou o facto de, num futuro próximo, querer que a equipa se torne "mais dominadora".

"Estamos aqui para projetar o presente e o futuro. Quero uma equipa dominadora, que seja pressionante, num campeonato equilibrado e difícil. Sinto-me completamente preparado para isso", afirmou.

O primeiro teste está marcado para amanhã, em Tondela, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Na classificação o Paços de Ferreira ocupa o 14.º lugar, com 11 pontos, a um do Tondela, que é 12.º.

PUB

As duas equipas defrontam-se no estádio João Cardoso, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da AF Braga.