César Peixoto regressa ao Paços de Ferreira

O treinador César Peixoto vai voltar a assumir o comando técnico do Paços de Ferreira, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol, depois de ter começado a temporada no clube.

O antigo futebolista, de 42 anos, vai ser apresentado esta segunda-feira, às 12 horas, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, revelou o clube que somou apenas dois pontos nos 14 primeiros jogos do campeonato.

César Peixoto, que iniciou a carreira de treinador no Varzim, passando ainda por Académica, Desportivo de Chaves e Moreirense, terminou a temporada passada no Paços de Ferreira, finalizando o campeonato no 11.º lugar.

Iniciou esta época no Paços sem conseguir melhor do que dois empates nos nove primeiros jogos da Liga, saindo, em outubro, depois do afastamento na terceira eliminatória da Taça de Portugal pelo Vitória de Setúbal (3-0), que milita na Liga 3.

Regressa agora aos "Castores", como o terceiro treinador da temporada, depois do seu sucessor, José Mota, e do interino Marco Paiva.

Após 14 jornadas, o Paços de Ferreira ocupa o último lugar da Liga, com dois pontos, a cinco do 17.º classificado, Marítimo, a 10 do Gil Vicente, que é 16.º, e a 11 do Santa Clara, primeiro clube acima da zona de despromoção e play-off.