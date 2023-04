César Peixoto responde a Conceição: "Deixe a minha equipa comigo"

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, considerou que a equipa fez um bom jogo diante do F. C. Porto até à expulsão e respondeu às declarações de Sérgio Conceição.

No final do jogo na Capital do Móvel, o treinador dos dragões vincou que se o "Paços de Ferreira tivesse sempre desta forma, com esta atitude, dificilmente descia de divisão". Declaração de que César Peixoto não gostou. "Devo dizer que agrada-me pouco ver treinadores adversários falar da minha equipa como ele [Sérgio Conceição] falou. O Paços de Ferreira é sempre agressivo, tenta sempre vencer e não só com o F. C. Porto. Tentamos sempre vencer, compete e é competitiva sempre. O Sérgio Conceição que se preocupe com a sua equipa e que deixe a minha equipa comigo", disse o treinador dos castores. Sobre o jogo, César Peixoto vincou que, até à expulsão, o Paços fez uma boa exibição.

"Até à expulsão fizemos um bom jogo. As primeiras oportunidades são nossas. A equipa estava bem organizada defensivamente. Mas o F. C. Porto com bola, uma equipa grande, motivada e confiante... Até à expulsão a minha equipa esteve muito bem, a sair bem, com perigo. Podíamos até ter feito golo com o Jordan. Sofremos um penálti que caiu do céu. A partir daí o F. C. Porto ficou mais confiante, mas nós tentamos puxar a equipa para a frente. O F. C. Porto ainda teve mais três ou quatro oportunidades, geriu bem e foi um justo vencedor", concluiu.

O F. C. Porto venceu (0-2), este sábado, na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira em jogo da 29.ª jornada da Liga. Taremi, de grande penalidade, e Toni Martínez marcaram os golos do encontro. Castores ficaram reduzidos a dez após expulsão de Holsgrove. Com este resultado, a equipa azul e branca somou o quarto triunfo seguido no campeonato e está em segundo lugar, a um ponto do Benfica, que joga no domingo com o Estoril, e com mais dois do que o Sporting de Braga. Já o Paços de Ferreira averbou a terceira derrota consecutiva e é 17.º, com 17 pontos, em zona de despromoção direta.