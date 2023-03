César Peixoto sobre o Arouca: "Jogo de exigência máxima"

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, espera um jogo de "exigência máxima" quando visitar o terreno do Arouca (no sábado, às 18 horas), para a 25.ª jornada da Liga.

Peixoto salientou a "época fantástica" que os arouquenses estão a realizar, mas defende que os castores também têm ambição de vencer.

"O Arouca é uma equipa que luta pelos três pontos em qualquer estádio, sempre muito competitiva, com muitas variações e boas dinâmicas, e com bons jogadores individualmente. Vai ser um jogo de exigência máxima, mas vamos com esperança de fazer um bom jogo e somar pontos, para validar a vitória na última jornada", disse o técnico pacense.

César Peixoto reconheceu que será um jogo de pressão para as duas equipas, embora preferisse a situação pontual desafogada do Arouca, e insistiu na ideia de "um jogo competitivo entre duas boas equipas", com o Paços de Ferreira a procurar o que ainda não conseguiu esta temporada.

"Os jogadores sabem que ainda não conseguimos duas vitórias esta época. Temos conseguido encurtar bastante [a diferença pontual] quando chegámos, acho que podíamos ter mais pontos e o 'click' que nos pode faltar é colar mais três pontos ao triunfo que conseguimos, mas, se não acontecer, também não termina ali o campeonato", sublinhou.

Na tabela, o Paços de Ferreira é 17.º, com os mesmos 15 pontos do último Santa Clara, ambos em zona de descida direta, enquanto o Arouca é sexto, com 37.