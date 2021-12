César Peixoto vai treinar o Paços de Ferreira

Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube pacense oficializou o novo técnico, que sucede a Jorge Simão

O Paços de Ferreira anunciou César Peixoto como treinador da equipa principal, através de um vídeo publicado esta quinta-feira nas redes sociais, no qual dá as boas-vindas ao sucessor de Jorge Simão.

- , ! #DefendeOAmarelo pic.twitter.com/bRFXZWj9Oa - FC Paços de Ferreira (@fcpf) December 16, 2021

César Peixoto, de 41 anos, conta no currículo com passagens pelo Varzim, em 2018/19, Desportivo de Chaves e Académica, em 2019/20, para além do Moreirense, na época passada.

O antigo jogador de Vitória de Guimarães, F. C. Porto, Sporting de Braga e Benfica, entre outros, substitui Jorge Simão, destituído do cargo no fim de semana passado, e terá a missão de melhorar os resultados e o atual 14.º lugar no campeonato, apenas dois pontos acima da linha de água.