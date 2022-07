Chamada de Mourinho convence Dybala e Atlético atento a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi apontado a mais um clube e Lewandowski já se juntou aos novos companheiros. Dybala vai ser reforço na AS Roma e, também em Itália, garantem que Zlatan Ibrahimovic renovou por mais uma época com o AC Milan.

Atlético de Madrid: O nome de Cristiano Ronaldo continua a dar que falar no mercado de transferências e, esta segunda-feira, o Jornal espanhol "AS" garante que o internacional português convenceu Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid. A mesma publicação avança que o clube "colchonero", no qual alinha o português João Félix, deverá proceder a algumas vendas para poder contratar o jogador do Manchester United e que CR7 vê "com bons olhos" uma possível mudança para Madrid. O internacional português ainda não se apresentou ao trabalho no Manchester United, alegando "motivos familiares", e a saída dos "red devils" tem sido apontada como a mais provável.

Barcelona: Robert Lewandowski já se juntou ao plantel do Barcelona, em Miami, para finalizar a chegada aos catalães. "Finalmente estou aqui, estou muito contente por juntar-me ao Barcelona, por estar aqui. Os últimos dias foram longos, mas o acordo está feito, posso focar-me no novo capítulo da minha vida. Quero ganhar, não só jogos, mas também títulos, espero que ganhemos desde o início da época. Eu quis sempre jogar na liga espanhola, agora é o meu novo passo, também para a minha vida pessoal. É um novo desafio e estou aqui para ajudar o Barcelona a estar no topo e ganhar os títulos possíveis", afirmou o ex-jogador do Bayern Munique.

AS Roma: Dybala vai ser reforço para José Mourinho. Segundo o jornalista italiano Gianluca DiMarzio, o treinador português ligou ao jogador argentino para o tentar convencer a assinar pelos "Giallorossi" e conseguiu. Dybala já está em Roma, juntamente com o diretor-geral Tiago Pinto, para assinar contrato e mais tarde vai viajar até ao Algarve, onde a Roma está em estágio. A imprensa italiana garante que o avançado de 28 anos aceitou um salário de seis milhões de euros anuais e vai assinar um vínculo válido por três temporadas. Dybala, que terminou contrato com a Juventus depois de sete épocas, deixou marca nos bianconeri com 115 golos em 293 desafios e vai ser o quarto reforço da Roma, depois das chegadas de Svilar, Matic e Çelik.

AC Milan: A " Gazzetta dello Sport" garante que Zlatan Ibrahimovic renovou contrato com o clube italiano por mais uma temporada. A publicação adianta que avançado sueco de 40 anos, que neste momento está a recuperar de uma lesão no joelho, assinou até 30 de junho de 2023 e vai receber 1,5 milhões de euros em salários.

Lyon: Segundo o "Foot Mercato", Marcelo, que está sem clube depois de ter terminado contrato com o Real Madrid, foi "oferecido" ao Lyon mas não chegou a haver qualquer acordo por questões financeiras. A prioridade para o cube francês passou agora a ser Pervis Estupiñán, do Villarreal.

Lourosa: Diogo Rosadom ex-jogador do Leça, vai jogar com a camisola do Lourosa na próxima época. O médio foi Campeão nacional sub-17 e sub-19 pelo Sporting, campeão em Angola em 2017, soma 46 internacionalizações por Portugal (sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21), jogou em seis países e marcou o golo que eliminou o Gil Vicente da Taça de Portugal na época passada.