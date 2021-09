Champions: armada lusa quer manter prestígio e cofre recheado

Rui Farinha Hoje às 13:55 Facebook

Benfica defronta esta terça-feira o Dínamo de Kiev e é a primeira equipa lusa a entrar em campo. Na quarta-feira é a vez de F. C. Porto e Sporting. Pela primeira vez em quatro anos, Portugal tem três conjuntos na Champions. Manter o quinto lugar no ranking da UEFA é meta.

Quatro anos depois, Portugal volta a contar com três equipas na fase de grupos da prova milionária. O Benfica é o primeiro a entrar em campo, defronta esta noite o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, e amanhã é a vez de F. C. Porto e do Sporting. Os dragões visitam o At. Madrid, em Espanha, já o campeão nacional recebe o Ajax. A armada lusa tem como objetivo chegar aos oitavos de final e, também, o de angariar pontos para o país se manter nos lugares cimeiros no ranking da UEFA, classificação que, nesta e também na próxima época, lhe permite garantidamente ter mais um conjunto na Champions, em comparação com temporadas anteriores. A pontuação do Braga, que vai disputar a Liga Europa, será igualmente crucial.

Neste momento, Portugal está na quinta posição, o que, a manter-se até ao fim desta época, lhe permitiria subir mais um degrau na hierarquia da UEFA: teria três equipas com entrada direta na Champions e duas na Liga Europa, a partir de 2023/24. No entanto, é um objetivo difícil de concretizar, visto que a França, que segue Portugal de perto, conta com seis equipas nas provas europeias contra apenas as quatro lusas. Ainda assim, mesmo que caia, o sexto lugar permite-lhe manter o atual panorama de duas equipas com entrada imediata e outra com presença na terceira pré-eliminatória.

Por ter terminado em terceiro lugar no campeonato, o Benfica foi obrigado a eliminar o Spartak de Moscovo e PSV para garantir o acesso à fase de grupos. Apuramento que lhe permite amealhar 37,2 milhões de euros. Os três clubes mais representativos de Portugal recebem um prémio fixo de 15,6 milhões de euros pela presença, a que é acrescentado um valor variável, de acordo com o lugar no ranking. O F. C. Porto, a equipa lusa melhor posicionada, tem direito a 39,5 milhões, seguindo-se o Benfica (37,2) e, finalmente, o Sporting, com 27 milhões. Além desses valores, podem receber mais dinheiro, consoante o rendimento desportivo. Cada triunfo valerá 2,8 milhões de euros, enquanto o empate rende 930 mil euros. A passagem aos oitavos é sinónimo de um encaixe de 9,6 milhões.

Entrar a ganhar

Fruto de oito vitórias em nove jogos, o Benfica joga em Kiev com o moral em alta. Otamendi volta à defesa, sendo que Rafa e Yaremchuk têm lugar garantido no ataque. A meta é ganhar, pela primeira vez em seis anos, o primeiro jogo na fase de grupos da Champions.

À margem

Almeida de fora

Devido a lesão, André Almeida não treinou na segunda-feira de manhã no Seixal e é baixa para a partida em Kiev. Castigado, o defesa central Lucas Veríssimo vai estar também ausente.

Lucescu à defesa

O treinador do Dínamo Kiev, Mircea Lucescu, aguarda um jogo difícil. "O Benfica tem atletas e um treinador de grande nível. Yaremchuk? Não existe só ele no ataque".

UEFA nomeia

A UEFA revelou os árbitros para os jogos de dragões e leões. No At. Madrid-F. C. Porto vai estar o romeno Ovidiu Hategan e no Sporting-Ajax marca presença o espanhol José María Sánchez