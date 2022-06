Champions atrai Facundo Farías para o Dragão

Médio-ofensivo, de 19 anos, prefere os portistas à Roma. Empresário espera proposta nos próximos dias.

Alvo dos dragões no mercado, o argentino Facundo Farías está seduzido pela hipótese de competir com os melhores jogadores do planeta na Liga dos Campeões, algo que a Roma, também interessada no médio ofensivo, não lhe pode oferecer na próxima época. Esse é, ao que o JN apurou, o grande trunfo que os portistas têm na corrida com o clube transalpino pela contratação do jovem sul-americano, de 19 anos.

"Obviamente que ele prefere o F. C. Porto. É um clube que pode servir de trampolim para depois chegar às melhores equipas do Mundo. Podemos também ter uma oferta da Roma, mas honestamente preferimos o F. C. Porto. Este é o momento dele e temos de respeitar isso", referiu, em declarações à TSF, o emprésário de Farías, Martin Sendoa, segundo o qual os próximos dias serão cruciais: "Até sexta-feira, esperamos uma proposta do F. C Porto através de intermediários que enviei à Europa. Esta semana vai ser decisiva".