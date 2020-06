Champions júnior será concluída em agosto

JN/Agências Hoje às 18:37 Facebook

A Liga Jovem da UEFA, na qual ainda está a equipa de juniores do Benfica, vai ser concluída entre 16 e 25 de agosto, data da final, em Nyon, na Suíça, confirmou esta quarta-feira a UEFA.

A prova, interrompida a 18 de março devido à pandemia de covid-19, vai ser reatada com o jogo dos oitavos de final entre a Juventus e o Real Madrid, a 16 de agosto, num campo instalado na cidade onde está sediado o organismo europeu. O Rennes (França) e o Inter de Milão (Itália), está pendente da decisão quanto ao "processo disciplinar" aberto pela UEFA contra o Inter, que anunciou a desistência da competição devido à covid-19.

Os quartos de final, que incluem o duelo entre o Benfica e o Dínamo de Zagreb (Croácia), estão agendados para 18 e 19 de agosto, estando ainda previstos os embates entre Midtjylland (Dinamarca) e Ajax (Holanda), entre Salzburgo (Áustria) e Lyon (França) e ainda entre os vencedores das partidas dos oitavos de final que restam.

Caso ultrapassem os croatas, as águias, treinada por Luís Castro, vão defrontar o Midtjylland ou o Ajax no dia 22 de agosto, em Nyon.

A final, que vai decidir o sucessor do F. C. Porto como detentor do título, está agendada para 25 de agosto.