Champions na lista de Conceição: "Se pelo F. C. Porto ou por outro clube, o futuro o dirá"

Conquistar a Liga dos Campeões está na lista de objetivos de Sérgio Conceição, confessou o treinador ao programa 'Expresso da manhã', na qual garantiu continuar a "fazer tudo para conseguir o máximo" enquanto orientar os dragões.

O técnico disse que "gostava que o F. C. Porto se estruturasse para lutar novamente por títulos europeus", mas também admitiu não querer "dar passos muito grandes" quando a possibilidade de vencer a Champions se coloca no horizonte portista.

"Estou num clube que já ganhou a Liga dos Campeões, que já ganhou títulos a nível internacional. Não posso dizer que ambiciono um clube maior para conquistar esses títulos. Gostava de ganhar a Liga dos Campeões. Se pelo F. C. Porto ou por outro clube, o futuro dirá", explicou.

Lembrando ter mais dois anos de contrato, ainda que, no seu entender, "a vontade das pessoas é que conta", Sérgio Conceição coloca o foco na conquista da Taça de Portugal, o último troféu da temporada. Na final, os dragões defrontam o Tondela, no Estádio do Jamor.