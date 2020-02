"Champions" sub-19: F. C. Porto eliminado aos penálitis pelo Salzburgo

Hoje às 17:37 Facebook

No duelo que opôs os campeões europeus de 2017 aos de 2019, os dragões empataram (1-1), perderam aos penáltis (7-6) e já não vão poder defender o título conquistado na última edição do torneio. Benfica será a única equipa portuguesa no sorteio dos oitavos de final.

Na eliminatória dos "play-offs", realizada a uma só mão e disputada nesta tarde de quarta-feira, no Olival, o F. C. Porto esteve a perder e Fábio Vieira fez, de penálti, o resultado definitivo (1-1), que levou a decisão diretamente para os penáltis, sem prolongamento.

O guarda-redes Meixedo defendeu dois remates e garantiu novo empate (3-3) na primeira série de cinco penáltis, mas também falhou o nono tiro portista, que permitiu aos austríacos fechar a roleta em 7-6.

Também esta quarta-feira, o Atlético de Madrid eliminou o Rangers (4-0), o Midtjylland afastou o Lille (1-1 e 7-6 aos penáltis) e o Dínamo de Zagreb bateu o Dínamo de Kiev (0-0, 4-3 aos penáltis). A eliminatória conclui-se esta tarde com os seguintes jogos: Sheriff-Estrela Vermelha, Saragoça-Lyon e Rennes-Club Brugge.

Vencedor do Borussia Dortmund, por 3-1, o Derby Ciounty, de Inglaterra, já estava qualificado, desde terça-feira.

Vencedores dos respetivos grupos, o Ajax, o Atalanta, o Bayern, o Benfica, o Inter, a Juventus, o Liverpool e o Real Madrid também já estavam apurados para o grupo dos últimos 16.

O sorteio dos oitavos de final realiza-se esta sexta-feira, em Nyon, na sede da UEFA.