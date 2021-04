Champions valoriza plantel do F. C. Porto em 23 milhões

Nuno Barbosa Hoje às 07:45 Facebook

Sérgio Oliveira é o jogador cuja cotação mais subiu. Cedidos ao dragão em queda.

Sérgio Conceição diz que "não se pode apagar" o fantástico desempenho que o F. C. Porto tem tido na Liga dos Campeões. É um facto, já que isso está bem evidente até na valorização de 23,1 milhões de euros (M€) que o plantel portista registou do início da época para cá. Apesar de os jogadores emprestados aos dragões, casos de Sarr (-2M€), Grujic (-0,5 M€) e Felipe Anderson (-10M€), terem assinalado quebras nos respetivos valores de mercado, a verdade é que, no conjunto, o plantel está mais valioso agora que atingiu os "quartos" da Champions do que quando iniciou a temporada.

Ainda de acordo com os dados do Transfermarkt, o jogador que mais se valorizou, na ordem dos oito milhões de euros, foi Sérgio Oliveira, ele que é o melhor marcador da equipa, com 19 golos apontados, cinco deles na Champions. Mbemba e Luis Díaz também subiram a cotação de forma significativa, na ordem dos 5M€ cada. Como se sabe, o F. C. Porto segue no segundo posto do campeonato, a seis pontos do líder do Sporting, não conquistou a Taça da Liga e nem vai vencer a Taça de Portugal, pelo que a valorização do plantel está sobretudo relacionada com a excelente campanha na UEFA. Todavia, numa recente entrevista que concedeu, Pinto da Costa considerou que o "Transfermarkt avalia os jogadores por baixo", explicando que no capital da SAD vale ainda menos. "São 74 M€, porque os jogadores formados no F. C. Porto não têm lugar no balanço". Certo é que a montra da UEFA garante maior encaixe numa eventual venda.