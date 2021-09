Champoussin vence 20.º etapa da Volta a Espanha

JN/Agências Hoje às 21:37 Facebook

O ciclista francês Clément Champoussin (AG2R) escapou este sábado ao "top-4" da geral para vencer isolado a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Espanha, marcada pelo polémico abandono de Miguel Ángel López (Movistar).

Incluído desde cedo na numerosa fuga do dia, que seria anulada, o gaulês, de 23 anos, reapareceu a tempo de beneficiar da indecisão entre os favoritos Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Adam Yates (INEOS), Enric Mas (Movistar) e Jack Haig (Bahrain-Victorious) para atacar a 1,5 quilómetros da meta, obtendo um inédito triunfo na carreira profissional.

Champoussin cumpriu os 202,2 quilómetros entre Sanxenxo e Mos em 5:21.50 horas, menos seis segundos face ao esloveno Primoz Roglic, bicampeão em título e líder incontestado da geral, enquanto o britânico Adam Yates foi terceiro, a oito segundos.

O corredor da Jumbo-Visma reforçou a liderança da camisola vermelha, seguido do espanhol Enric Mas, segundo, já a 2.38 minutos, e do australiano Jack Haig, que subiu a terceiro da geral, a 4.48, por troca com o "superman" Miguel Ángel López, desistente dois dias depois da vitória no Altu d'El Gamoniteiru.

Apenas o contrarrelógio individual de domingo, com 33,8 quilómetros, entre Padrón e Santiago de Compostela, separa Primoz Roglic da consagração pelo terceiro ano consecutivo na terceira e última das provas rainhas do calendário velocipédico mundial.

Um dia depois da vice-liderança em Monforte de Lemos, o português Rui Oliveira (UAE Emirates) chegou na 77.ª posição, a 24.45 minutos, subindo a 75.ª da geral, ao passo que Nélson Oliveira (Movistar) foi 66.º, a 22.24 minutos, e melhorou seis lugares, chegando a 72.º.