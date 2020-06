Chapéu de Filipe Soares dá vitória ao Moreirense no Bessa

JN Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Moreirense deslocou-se, este sábado, ao Estádio do Bessa, onde venceu por 1-0, em jogo da 25.º jornada da Liga. Um golo com muita "felicidade" de Filipe Soares foi o suficiente para os cónegos resgatarem os três pontos.

O momento do encontro surgiu logo a abrir a segunda parte, aos 48 minutos. Filipe Soares, que se esticou todo para evitar a saída do esférico pela linha de fundo, fez a bola desviar em Ricardo Costa e esta assumiu um arco caprichoso que enganou por completo o guardião Helton Leite.

Os axadrezados, liderados por Daniel Ramos, tudo fizeram para inverter a desvantagem, mas os ferros da baliza defendida por Pasinato - com três bolas ao poste na segunda parte -, traçaram um rumo infeliz para as panteras.

Com esta vitória, os cónegos subiram ao oitavo lugar, e somam agora 33 pontos, os mesmos que o Santa Clara que nesta jornada venceu o Braga. Já o Boavista permanece no 12.º posto, com 29 pontos.