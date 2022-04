Charles Leclerc sai da pole position em Melbourne

JN/Agências Hoje às 16:32 Facebook

Piloto monegasco da Ferrari foi o mais rápido na qualificação no Grande Prémio da Austrália, alcançando a segunda pole em três provas esta temporada.

O líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 desta temporada bateu o atual campeão mundial Max Verstappen (Red Bull) por 0,286 segundos, terminando a volta rápida com 1.17,868 minutos.

Do terceiro lugar sairá o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que ficou a 0,372 segundos do vencedor da qualificação.

A sessão de qualificação, disputada esta manhã, ficou marcada por duas interrupções provocadas por acidentes. O primeiro aconteceu ainda na primeira fase, a Q1, quando os canadianos Lance Stroll (Aston Martin) e Nicholas Latifi (Williams) bateram.

Já na Q3, foi uma saída de pista do espanhol Fernando Alonso (Alpine) a obrigar a uma interrupção de quase 15 minutos. O antigo campeão mundial em 2005 e 2006 queixou-se, via rádio, de ter ficado "sem sistema hidráulico" e de não ter conseguido "reduzir a mudança".

O Grande Prémio da Austrália, que se corre em Melbourne, arranca às 6 horas de Lisboa, no domingo.