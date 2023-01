Charlon Kloof inicia longo processo de recuperação

Charlon Kloof, jogador de basquetebol do F. C. Porto, foi operado ao cotovelo direito e enfrenta agora um período de recuperação que deverá durar alguns meses

O base norte-americano dos dragões lesionou-se na passada terça-feira, em jogo contra os franceses do Cholet, para a Europe Cup. Kloof sofreu uma rotura do tendão distal do tricep do cotovelo direito e teve mesmo de abandonar os companheiros durante a partida.

A cirurgia ao cotovelo direito correu como previsto, o atleta já teve alta e agora resta recuperar, sendo que só deverá regressar aos pavilhões dentro de meses.