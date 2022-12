Chaves - F.C. Porto: Para lá do Marão, mandou um inglês com faro de golo

Danny Namaso bisou na vitória portista em Trás-os-Montes, que deixa os dragões mais perto do apuramento para os quartos de final da Taça da Liga.

O F. C. Porto sacudiu a ferrugem de quase duas semanas sem competição com um triunfo seguro em Chaves, construído na segunda parte, à custa de dois golos de Danny Namaso. No espaço de quatro minutos, o avançado inglês resolveu o jogo e mostrou serviço a Sérgio Conceição, que lhe deu a titularidade e preferiu poupar Taremi. O triunfo coloca os dragões no bom caminho para passar à fase seguinte da Taça da Liga, embora Vizela e Mafra ainda tenham uma palavra a dizer na última jornada do Grupo A. Quanto ao Chaves, já não tem hipóteses de seguir em frente na prova.

A equipa transmontana deu que fazer aos portistas, mas apenas no primeiro tempo. Até ao intervalo, assistiu-se a uma partida dividida, com oportunidades dos dois lados e muita velocidade dos anfitriões nas saídas para o ataque. Com Grujic de volta do Catar e direto ao onze, o F. C. Porto foi criando lances suficientes para chegar ao golo, mas deparou-se com a inspiração de Paulo Vítor na baliza flaviense. Na outra área, Cláudio Ramos também teve de se aplicar num remate muito perigoso de Hector.