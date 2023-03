Chaves abriu o treino a pessoas com deficiência

Filipe Ribeiro Hoje às 13:30 Facebook

O Chaves promoveu, esta manhã, durante o treino, um convívio com utentes de uma IPSS local, a Associação Flor do Tâmega, que acolhe pessoas com deficiência. Os utentes tiveram a oportunidade de privar com os jogadores do clube flaviense, atual 11º classificado da Liga.

Vítor Andrade, diretor técnico da instituição, fundada em 1998, que atualmente acolhe 26 utentes com multideficiência, mostrou-se emocionado pelo "convívio inclusivo", promovido pelos transmontanos.

"Eles adoraram este encontro com os jogadores do Chaves. Os nossos utentes são muito emocionais, muito carinhosos. Participar num treino, com eles, foi muito gratificante", contou.

Para Vítor Campelos, treinador do Chaves, esse convívio "proporcionou felicidade e momentos de alegria" a pessoas "especiais".

"Pela nossa profissão e mediatismo, de que somos alvo, devemos estar sempre abertos a este tipo de iniciativas. Nós sentimo-nos felizes quando proporcionamos felicidade a outros. Estas pessoas são especiais e por isso foi especial para nós", sublinhou o técnico, que deixou, ainda, uma palavra de apreço aos profissionais que trabalham diariamente com os utentes.