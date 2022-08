Chaves congela Alvalade e um leão de pólvora seca

O leão já não andava bem e o triunfo do Chaves em Alvalade, o primeiro da história dos transmontanos, acentuou o mau arranque e a crise dos verde e brancos, que conseguiram apenas quatro dos 12 pontos já disputados na Liga. E podem ficar a oito da liderança, caso o F. C. Porto triunfe este domingo em Vila do Conde.

Pouco, muito pouco para uma equipa que deixou o relvado debaixo da vaia dos adeptos, depois de um duelo em que dominou totalmente na primeira parte. Mas, onde revelou pouco poder fogo no momento de visar a baliza contrária, facto que também pode indiciar falta de soluções nesse domínio. Depois sofreu um golpe do Chaves, Adán não fez tudo na baliza e depois abriu-se uma avenida no segundo golo, com o Sporting a perder o norte até final.

Edwards foi o primeiro a agitar o jogo, essencialmente pelo flanco direito. Pedro Gonçalves, mais recuado, juntou-se ao inglês nos remates de meia distância para tentar quebrar a barreira flaviense. Numa discussão de sentido único, o leão apertou, mas falhou várias ocasiões e o Chaves voltou vivo ao balneário, graças ao guardião Paulo Vítor e à falta de letalidade de Edwards, Trincão e Rochinha.