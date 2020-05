Chaves diz que apoio da Liga ajuda mas não cobre perdas

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da SAD do Chaves afirmou esta quarta-feira que o apoio de 180 mil euros da Liga aos clubes após o cancelamento da LigaPro é "uma ajuda", mas "não chega para cobrir todas perdas".

"Este apoio é uma ajuda, sobretudo para o pagamento de salários, mas não chega para cobrir todas as perdas que resultaram do final antecipado da época", destacou à agência Lusa o líder da SAD do clube transmontano, Francisco José Carvalho.

Após confirmado o final de temporada, o líder da SAD do clube flaviense quer resolver "em breve" todas as questões burocráticas com os jogadores e começar a pensar na próxima temporada.

"Queremos resolver isso em breve, para dar como terminada a época, pois há questões contratuais para resolver, viagens de jogadores para marcar e equipamentos destes para entregar", realçou Francisco José Carvalho.

O Chaves é um dos clubes que aderiu ao lay-off, medida de apoio criada pelo estado devido à pandemia, que já foi aprovado, disse ainda. Para o líder da SAD flaviense, "enquanto não existir uma vacina" para a covid-19, o futuro tem de ser "pensado dia a dia".

"Foi um final de época atribulado, mas não sabemos se o início irá ser também", alertou, acrescentando: "Não podemos fazer grandes previsões sobre a evolução da pandemia, pois há várias variantes".