Chaves entra a vencer na Taça da Liga

O Desportivo de Chaves estreou-se na fase de grupos da Taça da Liga de futebol com um triunfo, por 1-0, frente ao Santa Clara, que com a segunda derrota em dois jogos ficou afastado da luta pela final four.

O Chaves, que venceu graças a um golo de grande penalidade transformado por Wagner, aos 51 minutos, fez a primeira partida na fase de grupos depois de ter adiado o encontro com o Casa Pia, também da LigaPro, a contar para a 1.ª jornada.

Sem justificar, e através de uma bola parada, o Santa Clara teve uma soberana ocasião para se adiantar no marcador já em período de compensação. Após Jefferson tocar com o braço na bola na grande área, o árbitro André Narciso assinalou castigo máximo, mas Rashid permitiu a defesa de Ricardo Moura.

O segundo tempo começou praticamente com mais uma grande penalidade, agora a favor dos flavienses, com a defensiva do Santa Clara a abordar mal um lance na área e Ukra a fazer falta sobre João Correia. O avançado Wagner, na transformação, abriu o marcador.

Nos últimos 20 minutos os açorianos jogaram mais perto da área contrária, mas nunca conseguiram criar lances de grande perigo.