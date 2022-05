Chaves eufórica com a subida do Desportivo

Depois da festa do regresso à Liga principal, a loja oficial do Grupo Desportivo de Chaves não teve mãos a medir todo o dia seguinte, tal a euforia dos adeptos com o feito dos "Valentes Transmontanos".

Depois da euforia que se seguiu à confirmação da subida do Grupo Desportivo de Chaves à Liga, no domingo à noite, ontem à tarde só a loja do estádio destoava de um dia normal. "Está a correr muito bem, com uma adesão muito boa. As pessoas mostram paixão", salientou Luzia Costa, uma das funcionárias da SAD flaviense, preparando-se para vender mais uma camisola do clube. "A amarela é que tem mais saída, atualmente", acrescentou.

A amarela foi lançada há pouco mais de um mês e homenageia o artista plástico Nadir Afonso. É a alternativa ao habitual equipamento azul-grená do Desportivo de Chaves. David Melo, de 10 anos, andava ontem vestido com uma, ainda emocionado com a vitória da véspera. Também ele já representou as cores flavienses nas camadas jovens, mas depois veio a pandemia e obrigou-o a parar. Espera "voltar em breve".