Chaves-Santa Clara: sem pontaria para animar duelo de olhos nas balizas

Vasco Samouco Hoje às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Falta de golos não faz justiça a confronto virado para o ataque entre Chaves e Santa Clara, no qual o VAR anulou golaço ao açoriano Ricardinho.

Acabou num nulo, mas não foi uma nulidade. Longe disso. Debaixo de chuva intensa, Chaves e Santa Clara não têm outro remédio senão contentarem-se em levar um ponto da jornada 12 da Liga, depois de também terem repartido méritos para conquistarem a vitória. Gabriel Batista na primeira parte, o VAR e um certo desacerto açoriano na finalização depois, explicam a falta de golos e o facto de ninguém ter saído realmente satisfeito.

Ainda assim, é o Santa Clara que se deve lamentar mais. É certo que, até ao intervalo, foi salvo em mais de uma ocasião por boas defesas do guarda-redes Gabriel Batista, mas os açorianos tomaram conta do jogo na segunda parte (com o quarto árbitro João Afonso a assumir o apito do lesionado Bruno José Costa), minimizaram quase na totalidade os flavienses, dominaram e acumularam lances de perigo junto à área contrário. Os remates, contudo, raramente levaram a direção certa e numa das exceções o videoárbitro anulou o golaço de Ricardinho. Um ponto foi o mal menor.