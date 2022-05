Chaves vence Moreirense e fica mais perto da elite nacional

Golos de João Teixeira e João Correia dão vantagem preciosa para o jogo da segunda mão e deixam a equipa de Ricardo Sá Pinto em maus lençóis.

O Chaves ficou, este sábado, mais perto do regresso à Liga, após triunfo, por 2-0, na receção ao Moreirense, na primeira mão do playoff. Com grande ambiente nas bancadas e Ricardo Sá Pinto nos camarotes, devido a castigo, brilharam João Teixeira e João Correia.

Na estreia da iBall, bola com chip, que permite aceder em tempo real a dados sobre o desempenho de jogadores e das equipas, João Teixeira entrou para a história como autor do primeiro golo que permitiu aos transmontanos chegarem ao intervalo em vantagem. E que foi dilatada após o descanso, apesar da melhor entrada do Moreirense. João Correia inspirou-se e disparou forte para o fundo da baliza dos cónegos.

Galego, uma das opções lançadas em jogo, esteve perto de reduzir, mas valeu ao Chaves a inspiração de Paulo Victor, com uma defesa que pode ter sido decisiva para o segundo jogo.

Os flavienses estão, agora, mais perto de subirem à Liga, enquanto o Moreirense precisa de ganhar por mais de dois golos no próximo jogo para evitar a despromoção.