Chaves vira o jogo e derrota Gil Vicente reduzido a 10 unidades

Em encontro da 10.ª jornada da Liga, o Chaves bateu em casa o Gil Vicente (3-1). Fran Navarro deu vantagem aos de Barcelos, mas os dois golos de João Mendes e o tento de Jonny Arriba viraram a partida

O avançado espanhol Fran Navarro adiantou os comandados de Ivo Vieira aos 25 minutos, na primeira investida de perigo do Gil Vicente, mas a expulsão de Marin aos 45+6' complicou a tarefa do clube de Barcelos.

Na primeira meia-hora da segunda parte, o Chaves aproveitou a vantagem numérica e virou a partida. João Mendes marcou aos 47 e 67 minutos, com Arriba (59') a anotar o outro golo.

Esta é a primeira vitória caseira do Chaves esta temporada, que ocupa à condição o nono posto, com 15 pontos. O Gil Vicente é 15.º, com 9 pontos.

Veja o resumo do jogo: