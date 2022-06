Chefe da polícia pede desculpa pelos incidentes na final da Champions

Adeptos do Liverpool foram alvo de gás lacrimogéneo após uma enorme confusão para entrarem no Estádio de França.

Nem tudo foi bonito na final da Liga dos Campeões, antes do jogo que opôs o Real Madrid ao Liverpool, no Estádio de França, em Paris. Milhares de adeptos do Liverpool tentaram entrar "à força" no recinto, devido a falhas de organização que dificultaram o acesso dos aficionados ao estádio.

Devido à enorme confusão, a polícia parisiense utilizou gás lacrimogéneo contra os adeptos ingleses e os incidentes levaram a que o jogo começasse com meia hora de atraso. Após o Liverpool ter anunciado que se iria reunir com a UEFA para discutir os motivos dos incidentes, Didier Lallement, chefe da polícia de Paris, veio a público pedir desculpa pelo sucedido.

"Foi um fracasso, é óbvio. Foi um fracasso porque as pessoas foram empurradas e atacadas, e porque a imagem do país ficou manchada" referiu no senado francês, pedindo desculpa por ter autorizado o uso de gás lacrimogéneo, acreditando não ter tido outra opção devido aos incidentes.

As autoridades francesas tinham referido que cerca de 40 mil adeptos do Liverpool sem bilhete ou com ingressos falsos tinham tentado entrar no estádio, como justificação para o uso da violência. Porém, Lallement não conseguiu provar estes números. "Os números vieram dos relatos da polícia e dos oficiais dos transportes públicos. Talvez estivesse errado, mas foi tudo decidido com base na informação que me chegou", acrescentou.