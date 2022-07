Chegada de Victor obriga a repensar dispensas na defesa

Rui Farinha Hoje às 21:24 Facebook

Com a chegada de João Victor, o treinador Roger Schmidt passará a contar com seis centrais, o que pode indicar a saída, definitiva ou por empréstimo, de um deles.

Operado em novembro a uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, Lucas Veríssimo só deve regressar no fim do ano, o que facilita, à partida, a seleção do treinador alemão: Otamendi e Vertonghen, que vão cumprir o último ano de contrato, estão de pedra e cal, e a escolha deve recair em Morato ou Tomás Araújo, que se estreou no último ano pela equipa principal.

O defesa brasileiro tem mercado e, com 21 anos, precisa de mais minutos, apesar de na última temporada ter sido utilizado em 25 jogos. Já Araújo deseja também ser utilizado com assiduidade. Ainda assim, a última palavra cabe a Schmidt e, sobretudo, ao calendário que as águias têm pela frente. Em caso de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e devido ao facto do Mundial se realizar entre novembro e dezembro, o arranque da temporada promete fazer-se a todo o gás e com um elevado número de jogos.