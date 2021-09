Cheias destruíram instalações de clube local e Barcelona vai ajudar

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:21 Facebook

As chuvas torrenciais que assolaram Espanha na última semana danificaram as instalações do CF Alcanar, da terceira divisão da Catalunha. O clube vai ser ajudado por várias equipas, entre elas o Barcelona.

As cheias da última semana provocaram estragos em toda a Espanha e os clubes de futebol mais modestos não escaparam à intempérie. Na localidade de Alcanar, choveram 217 litros de água por metro quadrado, 77 deles em apenas meia hora, o que danificou o relvado e instalações do estádio do CF Alcanar. Os balneários ficaram inundados e os documentos e material desportivo foram destruídos.

O clube da terceira divisão da Catalunha escreveu nas redes sociais que perdeu tudo, mas que a ajuda está a caminho. "No total, 25 clubes ofereceram-nos ajuda", explicou o presidente Miguel Agustí, ao jornal AS. Este apoio surge nas formas de encontros amigáveis solidários ou da oferta de material desportivo, mas uma das tarefas mais importantes é encontrar um estádio para o CF Alcanar poder competir no campeonato, que começa a 3 de outubro.

"Entre os clubes que nos ofereceram ajuda estão o Barcelona, Espanhol, Sabadell e Cornellà. Pediram-nos uma lista com todo o material que nos faz falta, suponho que seja para nos fazer chegar esse material e mais tarde ter a possibilidade de realizar algum jogo", explicou o presidente. No entanto, criticou a falta de ajuda da Federação Catalã de Futebol e sobretudo do presidente Joan Soteras. "O único que não se mostrou disponível para ajudar, e deveria ter sido o primeiro, é o nosso estimado presidente Soteras. Não recebi nenhuma chamada ou demonstração de interesse da parte dele. Enfim, também não nos faz falta".

Os jogadores da equipa estiveram a ajudar nas limpezas do recinto desportivo, sobretudo no relvado, que ficou totalmente coberto de lama e que "deverá ser construído de raiz", como esclareceu Agustí. A zona dos balneários ficou totalmente inundada, com água até ao teto, o que motivou a perda de todos os documentos e material de treino, tendo sobrado apenas uns cones, por serem de plástico.

Apesar desta adversidade, Miguel Agustí mantém uma postura positiva em relação à recuperação do clube. "Para além de procurar um campo próximo, vamos encontrar um sítio para lavar a roupa de treino e jogo. Mas nós queremos é competir", referiu.

