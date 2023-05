Cheias em Itália levam ao cancelamento do GP da Emilia-Romagna

JN/Agências Hoje às 13:20 Facebook

O Grande Prémio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, agendado para este fim de semana em Imola, no norte de Itália, foi cancelado devido às cheias que estão a afetar a região, anunciaram, esta quarta-feira, os organizadores da prova.

Em comunicado, a F1 explicou que avançou para o cancelamento daquela que seria a sexta ronda do Mundial depois de reuniões com as autoridades locais e com o governo italiano, tendo chegado à conclusão que não estavam reunidas as necessárias condições de segurança.

"Não é possível realizar o evento com a segurança necessária para os adeptos, equipas, staff. É a decisão certa e responsável tendo em conta a situação. Não seria colocar mais pressão sobre as autoridades locais e serviços de emergência num momento já muito difícil", esclareceu a F1.

Na terça-feira, o vice-primeiro ministro italiano, Matteo Salvini, já tinha defendido o adiamento da prova, num dia em que as estradas junto ao circuito de Imola ficaram submersas e os espaços envolventes inundados.

Os 'staffs' das equipas de Fórmula 1 que já estavam no circuito tiveram mesmo que ser retirados da zona, com as previsões meteorológicas a apontarem que a situação irá manter-se durante, pelo menos, mais uma semana.

As chuvas que estão a atingir a região fizeram subir as margens do rio Santerno, causado o caos e pondo em risco os habitantes, que foram aconselhados a mudarem-se para os andares mais altos das casas.

Este o segundo Grande Prémio do calendário de 2023 a ser cancelado, depois da China também ter sido retirado, mas devido a questões relacionados com a pandemia da covid-19.

A F1 não explicou se vai tentar reagendar o GP da Emilia-Romagna, com a temporada a continuar assim em 28 de maio, com o mítico GP do Mónaco.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) lidera o campeonato de pilotos com 119 pontos, mais 14 que o mexicano Sérgio Perez, seu colega de equipa.