Chelsea: A "dama de ferro" sai pela porta grande

Vasco Samouco Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Marina Granovskaia deixará os "blues" após duas décadas a ter papel decisivo na elevação do clube a potência mundial

Inglaterra Claro que a fortuna de Roman Abramovich ajudou, mas, possivelmente, visto para lá da superficialidade, o segredo - bem guardado durante muito tempo, diga-se - talvez fosse outro e a mente brilhante por detrás do despontar do Chelsea como um dos clubes mais poderosos e ganhadores do Mundo se dê a conhecer pelo nome de Marina Granovskaia. Chegou ao clube ao mesmo tempo do compatriota multimilionário e, mesmo sem qualquer experiência no futebol, foi subindo na hierarquia até chegar ao topo da pirâmide: na última década tratou de tudo o que dizia respeito ao futebol dos "blues". Agora, ao fim de 19 anos, sai pela porta grande e fica ligada aos maiores feitos, desportivos e não só, e às principais conquistas do clube.

Quando o Chelsea acordou um contrato com a Nike no valor de 1000 milhões de euros? A venda de Hazard ao Real Madrid por mais de 100 milhões de euros? A construção do Centro de Treinos de Cobham? A ideia de ter o Vitesse como clube para rodar os jovens da formação? O regresso de José Mourinho em 2013? A conquista de duas Ligas dos Campeões? Tudo teve mão dela. Seja a negociar jogadores ou contratos publicitários, a projetar o futuro e a mediar conflitos internos, ou a lidar com o ego de jogadores e treinadores, Marina Granovskaia impôs-se no conservadorismo futebolístico e, num mundo de homens e ainda feito para homens, convenceu tudo e todos, incluindo os adversários mais ferozes, que lhe admiram a seriedade, a visão e a capacidade negocial. Em 2020, o jornal italiano "Tuttosport" distinguiu-a com o prémio de melhor dirigente da Europa; a revista "Forbes" atribui-lhe o quinto lugar entre as mulheres mais poderosas do desporto. Passou a ser conhecida por "dama de ferro" e o "The Times" diz que é a "mulher mais poderosa do futebol".