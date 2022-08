Chelsea aconselhado a não contratar Ronaldo e ex-F. C. Porto força saída do Wolverhampton

O treinador do Braga voltou a abordar uma possível transferência de Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo voltou a ser notícia. José Mourinho deu as boas-vindas a mais um reforço.

Benfica: Roman Yaremchuk, que não esteve na ficha de jogo para o encontro diante do Boavista, pode mesmo estar de saída do clube encarnado. De acordo com a Imprensa belga, o avançado ucraniano vai reforçar o Club Brugge, campeão belga e adversário do F. C. Porto no grupo B da Liga dos Campeões.

Braga: No final do jogo com o Arouca, Ricardo Horta, que foi considerado o homem do jogo, pediu para não prestar declarações e o treinador Artur Jorge afirmou que a transferência do atleta "não é assunto". "Neste momento é justo falar dos meus adeptos. Esses sim merecem. A questão do Ricardo Horta não é assunto, já o disse várias vezes. Tivemos um forte apoio dos adeptos, a vitória é deles. É com eles que começamos a ganhar e vamos acabar a ganhar. Tiveram uma presença excecional, que com o Vitória de Guimarães possam estar presentes em grande número", afirmou.

AS Roma: A equipa de José Mourinho oficializou a chegada de Andrea Belotti, que era um jogador livre após terminar contrato com o Torino no final da época passada. Belotti assinou um contrato válido até junho de 2023, com a opção de renovação por duas temporadas. "A ambição e crescimento da AS Roma está à vista de todos e exerceram em mim um fascínio incrível: nesta altura da minha carreira quero continuar a melhorar, dia após dia, e estou feliz por o poder fazer com esta nova camisola. Agora mal posso esperar para ouvir o hino no estádio, em frente dos nossos adeptos", disse o avançado.

Manchester United: Segundo o "Daily Mail", Todd Boehly, proprietário do Chelsea, esteve interessado na contratação de Cristiano Ronaldo mas Ralf Rangnick, antigo treinador do internacional português em Old Trafford, terá desaconselhado a avançar para a compra do madeirense. Também o "The Sunday Times" garantiu que o internacional português não ficou satisfeito com a redução do salário, uma das consequências pelo facto de os "red devils" não terem conseguido o apuramento para a Liga dos Campeões.

Ainda nos "red devils", a Sky Sports garantiu que Antony vai ser jogador do Manchester United. O clube inglês já chegou a acordo com o Ajax e a transferência vai custar 100 milhões de euros ao cofre do United.

Wolverhamtpon: Bruno Lage confirmou que Willy Boly foi convocado para o jogo com o Newcastle, que terminou empatado (1-1), mas que o atleta não apareceu, alegadamente para forçar a saída do clube inglês. "Não vou julgar o Boly. Ele não merece isso e tem sido um grande profissional, mas está a forçar qualquer coisa, creio. Ele tem uma proposta em mãos e quer sair. Tem sido um profissional de topo, mas eu precisei de o meter na equipa. Depois disso ele tomou a sua própria decisão. Se vai ser multado? Vamos ver o que acontece", afirmou.

PSG: O clube francês está perto de garantir mais um reforço. Segundo a RaiSport, Fabián Ruiz está a horas de ser oficializado, com o campeão gaulês a pagar 22 milhões de euros ao Nápoles pelo passe do médio espanhol de 26 anos.