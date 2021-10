Chelsea aproveita tropeções de City e Liverpool para se distanciar na liderança

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

O Chelsea venceu (3-0), este sábado, em Newcastle e distanciou-se na liderança da Liga inglesa, aproveitando a derrota do Manchester City e o empate do Liverpool, perante Crystal Palace (0-2) e Brighton (2-2), respetivamente.

Em St.James' Park, e após um primeiro tempo em que 'nulo' persistiu, um 'bis' do lateral Reece James, aos 65 e 77 minutos, e um golo de Jorginho, aos 79, de penálti, colocaram os 'blues' mais confortáveis no comando da Premier League, ao fim de 10 jornadas.

O médio internacional italiano tornou-se o primeiro jogador da história da Premier League a marcar 10 golos consecutivos na competição da marca dos 11 metros.

A equipa treinada pelo germânico Thomas Tuchel soma, agora, 25 pontos, mais três do que os 'reds', no segundo posto, e mais cinco do que os 'citizens', no terceiro. O Newcastle é 19.º e penúltimo colocado, com apenas quatro.

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões parecia ter o jogo bem encaminhado, em Anfield Road, face aos tentos de Henderson (quatro minutos) e do senegalês Sadio Mane (24), mas a reação dos 'seagulls' começou ainda dentro dos primeiros 45 minutos, através de um golaço do zambiano Enock Mwepu (41).

O médio belga Leandro Trossard foi o autor do tento do empate, aos 65 minutos, momentos antes do internacional luso Diogo Jota ser lançado por Jürgen Klopp.

A grande surpresa da jornada aconteceu em Manchester, com o desaire do City aos 'pés' do Crystal Palace, que beneficiou da expulsão do central Aymeric Laporte (45+2), titular juntamente com os lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva.

Os tentos dos 'eagles' surgiram por intermédio do marfinense Wilfried Zaha, logo aos seis minutos, e de Conor Gallagher (88), 'selando' a contagem já perto por fim e, consequente, a subida do emblema do sul de Londres ao 13.º posto, com 12 pontos, os mesmos do Brentford.

O Burnley somou hoje o primeiro triunfo na competição, ao bater em casa o Brentford, por 3-1, com golos de Chris Wood (quatro minutos), Matthew Lowton (32) e Maxwel Cornet (36), um resultado que deixa a formação treinada por Sean Dych fora da zona perigosa da tabela, no 17.º posto, com sete.

O recém-promovido ao principal escalão ainda reduziu por Goddos (79), mas não evitou o terceiro desaire seguido.

De resto, um golo solitário de Che Adams deu o triunfo ao Southampton (14.º, com 11) na vista ao campo do Watford (16.º, com 10).

No encontro de abertura, o Arsenal deu sequência ao bom momento e ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar, com 17 pontos, após vencer em Leicester (10.º, com 14) por 2-0.

Com o triunfo conseguido no King Power Stadium, os londrinos aumentam para nove o número de jogos consecutivos sem perder para todas as competições.

Com o português Nuno Tavares de início e Cédric Soares no banco de suplentes, foi o defesa brasileiro Gabriel, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Bukayo Saka, a inaugurar o marcador, logo aos cinco minutos, antes de o médio Emile Smith Rowe (18) fechar a contagem, ainda muito cedo na partida.