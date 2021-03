Chelsea avaliado em mais 500 milhões de euros do que o F. C. Porto

JN Hoje às 12:44 Facebook

O F. C. Porto vai defrontar o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça, esta sexta-feira.

De acordo com o portal especializado em mercado de transferências, "Transfermarkt", o plantel dos londrinos está avaliado em 779,8 milhões de euros, enquanto o do F. C. Porto cifra-se nos 264,6 milhões. Feitas as contas, o valor de mercado do Chelsea ultrapassa o dos portistas em 515,2 milhões de euros.

De acordo com a mesma fonte, o médio internacional alemão, Kai Havertz, é o jogador do Chelsea com maior valor de mercado, na ordem dos 70 milhões de euros, enquanto o líder portista desta tabela é Jesús Corona, avaliado em 30 milhões de euros.

Além de Kai Havertz, também Timo Werner (65 milhões), Mason Mount (60), N'Golo Kanté (55), Pulisic (50), Chilwell (50), Kovacic (45), Jorginho (45), Ziyech (40), Abraham (40), Reece James (40), Callum Hudson-Odoi (35) e Zouma (32) têm maior valor de mercado do que o mais cotado do F. C. Porto.

De qualquer forma, estas diferenças seriam idênticas independentemente do adversário que tivesse calhado ao F. C. Porto nestes quartos de final da Champions. A favor dos campeões nacionais sobre o Chelsea está a história. Os portugueses têm uma palmarés internacional mais rico do que o dos ingleses, com, por exemplo, duas Ligas dos Campeões ganhas contra apenas uma.

A verdade é que estes dados não terão qualquer influência nesta eliminatória e a prova disso está na ronda anterior, na qual o F. C. Porto eliminou a favorita Juventus. Ciente disto está o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, e é por isso que mantém a fé de conduzir o clube à conquista da terceira Liga dos Campeões, depois de já o ter feito em 1987 e 2004.