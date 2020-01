Chelsea avança por Gedson e Jesualdo apresentado no Santos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:12 Facebook

Esta quarta-feira, o Benfica foi o mais ativo no mercado: anunciou mais uma saída, bem como uma chegada. Jesualdo Ferreira foi apresentado no Santos e há uma renovação no clube de Paulo Fonseca.

Benfica: Depois da saída de Raúl de Tomás para o Espanyol, os encarnados anunciaram a saída definitiva do médio norte-americano Keaton Parks, de 22 anos, para o New York City, clube a que o futebolista estava já cedido desde janeiro do último ano. No sentido inverso, o lateral esquerdo argentino Elías Pereyra, de 20 anos, chega por empréstimo do CA San Lorenzo até ao final da época. As águias ficam com opção de compra.

Ainda nas águias, a Sky Sports avançou que o Chelsea fez uma proposta por Gedson Fernandes. Segundo a mesma fonte, os blues pretendem conseguir um empréstimo de um ano e meio com uma cláusula de compra obrigatória 64 milhões de euros caso o médio dispute pelo menos 50% dos jogos durante este período.

Sporting: O médio Miguel Menino, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting. O jovem atleta está no clube de Alvalade há dez temporadas. "É algo que já ambicionava há muito tempo. Quando cheguei ao Sporting CP não esperava chegar a este patamar, mas trabalhei todos os dias e tornou-se um objetivo concretizado e um sonho de criança. Que seja o início de uma longa viagem", disse à Sporting TV.

Paços de Ferreira: Os pacenses cederam Bernardo Martins ao Desportivo de Chaves até ao final da temporada. O médio, de 22 anos, é o segundo reforço dos flavienses após a contratação do médio Benny ao Belenenses.

Santos: Jesualdo Ferreira foi apresentado no clube brasileiro e descartou comparações com Jorge Jesus. "Somos amigos e dos mais titulados em Portugal. Fomos adversários muitas vezes. Tenho muita consideração e estima por ele. Conheço as suas qualidades. É muito competente, obstinado, sabe o que quer. Já viram Jesus e aguardem uns tempos para me verem a mim e tirar conclusões. Tem a sua forma e estilo, goste-se ou não. Eu não tenho nada a ver. Sou mais velho. Ele tem mais cabelo", disse.

Roma: Bryan Cristante renovou contrato até junho de 2024. O jogador italiano alinha na equipa de Paulo Fonseca desde a época passada e não escondeu a felicidade por prolongar o vínculo. "Estou encantado por renovar. É o sítio onde quero estar para crescer: gosto do projeto que estamos a desenvolver. Vai dar excelentes resultados", disse o médio de 24 anos.