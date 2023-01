Chelsea chega a acordo com o Benfica por Enzo Fernández

Eduardo Pedrosa Costa e Luís Antunes Hoje às 22:05 Facebook

Enzo Fernández vai ser reforço do Chelsea, com o Benfica a receber um valor acima da cláusula de rescisão.

Agora é de vez: Enzo Fernández vai ser reforço do Chelsea. Segundo apurou o JN, os londrinos chegaram a acordo com o Benfica para a transferência do médio argentino e as águias vão encaixar de imediato os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas o negócio será superior a esse valor.

Depois de longas negociações durante os últimos dois dias, que culminaram com Enzo Fernández a não seguir com a comitiva do Benfica para o encontro desta noite diante do Arouca. De acordo com as informações recolhidas pelo JN, o Benfica recusou sempre o pagamento de uma verba de forma faseada, mostrando-se intransigente quanto a este aspeto.

O negócio descomplicou-se assim que o Chelsea aceitou pagar o valor da cláusula de rescisão (120 milhões de euros) de uma vez só. Nunca um clube inglês pagou tanto por um jogador, fazendo desta contratação a mais elevada de sempre nesse mercado.