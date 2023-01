Chelsea confirma contratação de central Benoît Badiashile ao Mónaco

JN/Agências Hoje às 15:18 Facebook

O Chelsea assegurou a contratação do futebolista francês Benoît Badiashile, que representava o Mónaco desde 2016, com o defesa a assinar um contrato de sete épocas e meia com os blues, até 2030, anunciaram, nesta quinta-feira, os dois clubes.

Apesar de nenhum dos emblemas ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social britânica avança que o jovem central, de 21 anos, terá custado cerca de 40 milhões de euros aos cofres dos londrinos.

Badiashile, que soma duas internacionalizações pela seleção francesa, trocou a formação do SC Malesherbes pela do Mónaco em 2016, estreando-se pela equipa principal dos monegascos em 2018, com apenas 17 anos. Desde então, participou em 135 partidas pelo conjunto do Principado, no qual alinha o internacional português Gelson Martins.

O central gaulês é o segundo reforço assegurado pelo Chelsea na reabertura do mercado, após o avançado Datro Fofana (ex-Molde), sendo que o 10.º classificado da Premier League também estará a negociar a contratação do médio argentino Enzo Fernández ao Benfica, de acordo com a imprensa portuguesa e britânica.