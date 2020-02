Chelsea contrata Ziyech ao Ajax por 40 milhões de euros

Hoje às 12:58 Facebook

O Chelsea e o Ajax chegaram a acordo para a transferência do internacional marroquino Hakim Ziyech, com o clube inglês a pagar 40 milhões de euros pela contratação.

"O jogador vai juntar-se ao clube da Liga inglesa a partir de 1 de julho de 2020 e vai acabar a época em Amesterdão. Os clubes chegaram a acordo num negócio de 40 milhões de euros, verba que pode chegar a um máximo de 44 milhões, devido a fatores variáveis", anunciaram os holandeses do Ajax em comunicado.

Os londrinos também confirmaram que chegaram a acordo para a transferência do jogador. "O Chelsea chegou a acordo com o Ajax para a contratação de Hakim Ziyech no verão. A transferência está sujeita a um acordo com o jogador, que vai continuar no clube holandês o resto da temporada", refere o clube inglês em comunicado, divulgado no sítio oficial.

O internacional marroquino, de 26 anos, chegou ao Ajax na época 2016/2017, proveniente do Twente. Esta época, o avançado foi utilizado em 30 jogos, tendo apontado oito golos nas diversas competições.