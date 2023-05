Chelsea de olho em Manuel Ugarte

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 19:08 Facebook

Os "blues" têm observado o jogador uruguaio, com vista a um possível reforço do meio-campo, para a próxima temporada.

O gigante londrino juntou-se à lista de "tubarões" ingleses que estão atentos às exibições do internacional uruguaio pelos leões, na Liga Portuguesa, e nas competições europeias. O JN sabe que o 11.º classificado da Premier League tem observado o percurso recente do jogador do Sporting, que é, também, cobiçado por Newcastle e Liverpool.

Os responsáveis pelos "blues" encaram o médio de 22 anos como uma opção para reforçar o meio-campo para a próxima temporada, setor que pode sofrer alterações drásticas. N'Golo Kanté está em final de contrato, e ainda não chegou a acordo com o clube para assinar um novo vínculo. Kovacic aproxima-se da última época de ligação contratual, e Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount e Conor Galagher, produtos da academia, têm sido apontados à saída, por vários meios de comunicação britânicos, de forma a encontrar um clube onde possam ter maior protagonismo.